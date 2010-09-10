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dedicatet com/forums/xaljava-besplatno-razdacha 27/ RAMBleed - это новая атака бокового канала на основе Rowhammerbased, которая позволяет злоумышленнику считывать физическую память, связанную с другим процессом
Академические исследователи Эндрю Квонг и Даниэль Генкин из Мичиганского университета, Даниэль Грасс из Университета Граца и Юваль Яром из Университета Аделаиды и Data 61 раскрыли метод атаки
Атака RAMBleed основана на предыдущей атаке Rowhammer, которая позволяет злоумышленнику перевернуть бит в пространстве памяти другого процесса
Академические исследователи Эндрю Квонг и Даниэль Генкин из Мичиганского университета, Даниэль Грасс из Университета Граца и Юваль Яром из Университета Аделаиды и Data 61 раскрыли метод атаки
Атака RAMBleed основана на предыдущей атаке Rowhammer, которая позволяет злоумышленнику перевернуть бит в пространстве памяти другого процесса
1 сообщение • Страница 1 из 1
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