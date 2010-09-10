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Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения

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Josibip
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Сегодня, 20:05

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Сообщение Josibip » Сегодня, 20:25

dedicatet com/forums/xaljava-besplatno-razdacha 27/ RAMBleed - это новая атака бокового канала на основе Rowhammerbased, которая позволяет злоумышленнику считывать физическую память, связанную с другим процессом

Академические исследователи Эндрю Квонг и Даниэль Генкин из Мичиганского университета, Даниэль Грасс из Университета Граца и Юваль Яром из Университета Аделаиды и Data 61 раскрыли метод атаки

Атака RAMBleed основана на предыдущей атаке Rowhammer, которая позволяет злоумышленнику перевернуть бит в пространстве памяти другого процесса
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