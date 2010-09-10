Пол в доме

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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Пол в доме

Сообщение Noone » Вчера, 21:00

Строю загородный дом под Красноярском, и сейчас этот процесс остановился на устройстве деревянных полов. И в связи с этим у меня возник такой вопрос, из какого вида дерева предпочтительнее сделать пол.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Пол в доме

Сообщение Meran » 12 минут назад

Может с таким глобальным вопросом лучше обратиться к людям которые могли иметь дело с данным товаром, а то вряд ли вам тут кто подскажет...
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