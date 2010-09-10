Пол в доме
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Пол в доме
Строю загородный дом под Красноярском, и сейчас этот процесс остановился на устройстве деревянных полов. И в связи с этим у меня возник такой вопрос, из какого вида дерева предпочтительнее сделать пол.
Re: Пол в доме
Может с таким глобальным вопросом лучше обратиться к людям которые могли иметь дело с данным товаром, а то вряд ли вам тут кто подскажет...
Re: Пол в доме
Ну, если нужно что-то действительно практичное, тогда однозначно нужно стелить плитку, причем сейчас есть даже такая, которая остается теплой на ощупь даже в холодное время года. Нет, как бы там ни было, а плитка больше подходит для ванной и кухни, а в комнатах лучше стелить что-то другое, причем, если нужен именно натуральный экологичный материал, тогда вам стоит заказать на этом сайте: https://irkutsk.elhall.ru/catalog/parketnaya_doska/ просто шикарный паркет - с ним никакая плитка не сравниться.
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