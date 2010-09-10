Сообщение Noone » 08 авг 2019, 21:00

Строю загородный дом под Красноярском, и сейчас этот процесс остановился на устройстве деревянных полов. И в связи с этим у меня возник такой вопрос, из какого вида дерева предпочтительнее сделать пол.