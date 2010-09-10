Пол в доме

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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Пол в доме

Сообщение Noone » 08 авг 2019, 21:00

Строю загородный дом под Красноярском, и сейчас этот процесс остановился на устройстве деревянных полов. И в связи с этим у меня возник такой вопрос, из какого вида дерева предпочтительнее сделать пол.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Пол в доме

Сообщение Meran » 09 авг 2019, 20:55

Может с таким глобальным вопросом лучше обратиться к людям которые могли иметь дело с данным товаром, а то вряд ли вам тут кто подскажет...
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Пол в доме

Сообщение BlackFury » 27 минут назад

Ну, если нужно что-то действительно практичное, тогда однозначно нужно стелить плитку, причем сейчас есть даже такая, которая остается теплой на ощупь даже в холодное время года. Нет, как бы там ни было, а плитка больше подходит для ванной и кухни, а в комнатах лучше стелить что-то другое, причем, если нужен именно натуральный экологичный материал, тогда вам стоит заказать на этом сайте: https://irkutsk.elhall.ru/catalog/parketnaya_doska/ просто шикарный паркет - с ним никакая плитка не сравниться.
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