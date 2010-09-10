Снять квартиру

Обсуждение Рязанских агентств недвижимости. Качество обслуживания, надежность.

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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Снять квартиру

Сообщение РусланР » Вчера, 22:17

Не подскажете где в Минске можно снять квартиру?
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Николай86
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 13:16

Re: Снять квартиру

Сообщение Николай86 » 45 минут назад

Лучше Вам посмотреть варианты где снять квартиру в Минске без посредников через сайт Flatfy. Тут собраны объявления с различных источников, так что вы максимально быстро и комфортно сможете выбрать хорошую квартиру в удобном для вас районе.
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