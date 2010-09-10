Снять квартиру
Обсуждение Рязанских агентств недвижимости. Качество обслуживания, надежность.
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Снять квартиру
Не подскажете где в Минске можно снять квартиру?
Re: Снять квартиру
Лучше Вам посмотреть варианты где снять квартиру в Минске без посредников через сайт Flatfy. Тут собраны объявления с различных источников, так что вы максимально быстро и комфортно сможете выбрать хорошую квартиру в удобном для вас районе.
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