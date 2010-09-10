Снять квартиру

Обсуждение Рязанских агентств недвижимости. Качество обслуживания, надежность.

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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Снять квартиру

Сообщение РусланР » 08 авг 2019, 22:17

Не подскажете где в Минске можно снять квартиру?
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Bolotov_V
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 12 июл 2019, 21:08
Откуда: Рязань

Re: Снять квартиру

Сообщение Bolotov_V » Вчера, 11:41

через агентство.
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Снять квартиру

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 16:41

Лучше Вам посмотреть варианты где снять квартиру в Минске без посредников через сайт Flatfy. Тут собраны объявления с различных источников, так что вы максимально быстро и комфортно сможете выбрать хорошую квартиру в удобном для вас районе.
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