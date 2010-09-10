Снять квартиру
Обсуждение Рязанских агентств недвижимости. Качество обслуживания, надежность.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
6 сообщений • Страница 1 из 1
Снять квартиру
Не подскажете где в Минске можно снять квартиру?
Re: Снять квартиру
через агентство.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 129
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Снять квартиру
Лучше Вам посмотреть варианты где снять квартиру в Минске без посредников через сайт Flatfy. Тут собраны объявления с различных источников, так что вы максимально быстро и комфортно сможете выбрать хорошую квартиру в удобном для вас районе.
Re: Снять квартиру
Ну без посредников не всегда получается.....
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 129
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Снять квартиру
А мы вот созрели свою приобрести в Москве, желательно в новострое... Не знаете, что там сейчас по ценам?
Re: Снять квартиру
Алексей Кобзарь, мы тоже как раз прицениваемся. В среднем за 12 млн. руб. можно выбрать неплохую двухкомнатную квартиру на 50 квадратов, ну или трёшку на 80 за 18 млн. Мы с этой целью планируем записаться во вторую очередь на https://metropolia-kvartal.ru/ Расположение их квартир внутри достаточно удобное и максимально компактное, при этом хороша развита инфраструктура в целом. Дома расположены в центральных районах столицы, рядом есть остановки метро, магазины, школа и подобные заведения. Может и Вам стоит взглянуть? Или можете выяснить интересующую информацию по телефону +7 (495) 023-00-18
6 сообщений • Страница 1 из 1
Вернуться в «Агентства недвижимости»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей