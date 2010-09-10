Медицинское обследование
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Медицинское обследование
Всем доброй ночи! В общем то я живу в селе, и хочу пройти медицинское обследование, так как в последнее время чувствую себя неважно, но вот где можно пройти это обследование, мне не известно, поэтому надеюсь вы мне поможете в этом вопросе.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость