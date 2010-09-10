Медицинское обследование

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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Медицинское обследование

Сообщение Noone » Вчера, 23:08

Всем доброй ночи! В общем то я живу в селе, и хочу пройти медицинское обследование, так как в последнее время чувствую себя неважно, но вот где можно пройти это обследование, мне не известно, поэтому надеюсь вы мне поможете в этом вопросе.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Медицинское обследование

Сообщение Meran » Сегодня, 21:04

я даже не представляю сколько будет такая услуга стоить, точно не дешево))))
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