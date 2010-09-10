Медицинское обследование
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Медицинское обследование
Всем доброй ночи! В общем то я живу в селе, и хочу пройти медицинское обследование, так как в последнее время чувствую себя неважно, но вот где можно пройти это обследование, мне не известно, поэтому надеюсь вы мне поможете в этом вопросе.
Re: Медицинское обследование
я даже не представляю сколько будет такая услуга стоить, точно не дешево))))
Re: Медицинское обследование
Привет, я тебя прекрасно понимаю, так как я сам регулярно прохожу различные медицинские обследования каждые пол года, и я за этим очень слежу и лично я прохожу обследование в мюнхене в этой клиники munich-medical.ru Очень крутая клиника, где работают высочайшего уровня специалисты.
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