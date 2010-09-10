Сообщение Noone » 08 авг 2019, 23:08

Всем доброй ночи! В общем то я живу в селе, и хочу пройти медицинское обследование, так как в последнее время чувствую себя неважно, но вот где можно пройти это обследование, мне не известно, поэтому надеюсь вы мне поможете в этом вопросе.