Медицинское обследование

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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Медицинское обследование

Сообщение Noone » 08 авг 2019, 23:08

Всем доброй ночи! В общем то я живу в селе, и хочу пройти медицинское обследование, так как в последнее время чувствую себя неважно, но вот где можно пройти это обследование, мне не известно, поэтому надеюсь вы мне поможете в этом вопросе.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Медицинское обследование

Сообщение Meran » 09 авг 2019, 21:04

я даже не представляю сколько будет такая услуга стоить, точно не дешево))))
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Медицинское обследование

Сообщение BlackFury » 12 авг 2019, 05:10

Привет, я тебя прекрасно понимаю, так как я сам регулярно прохожу различные медицинские обследования каждые пол года, и я за этим очень слежу и лично я прохожу обследование в мюнхене в этой клиники munich-medical.ru Очень крутая клиника, где работают высочайшего уровня специалисты.
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Стасик
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 08 авг 2019, 16:57

Re: Медицинское обследование

Сообщение Стасик » Сегодня, 18:49

А мне нудно было определиться к кому бы обратится по поводу лечения неврита, так вот в интернете предложили то, что точно вас тоже устроит, так что вот вам сайт https://sante.by/services/lechenie-nevrita/ куда смело можете обращаться. Результат вас устроит.
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