Сертификация
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Сертификация
Всем привет!!! Я занимаюсь изготовлением мебели у меня своё производство. Кто знает, нужно ли сертифицировать мебель, или этого не требуется? Просто прочитал недавно информацию и задумался над этим вопросом. Всем кто ответит заранее спасибо
Re: Сертификация
Не поверите но вот относительно недавно у меня тоже была подобная ситуация, благо у меня был друг у которого были нужные контакты, поэтому может и у вас такой есть.
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