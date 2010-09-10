Сертификация

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Сертификация

Сообщение BlackFury » 09 авг 2019, 03:02

Всем привет!!! Я занимаюсь изготовлением мебели у меня своё производство. Кто знает, нужно ли сертифицировать мебель, или этого не требуется? Просто прочитал недавно информацию и задумался над этим вопросом. Всем кто ответит заранее спасибо
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Сертификация

Сообщение Noone » 09 авг 2019, 20:49

Не поверите но вот относительно недавно у меня тоже была подобная ситуация, благо у меня был друг у которого были нужные контакты, поэтому может и у вас такой есть.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Сертификация

Сообщение Meran » 17 минут назад

Автор, сертифицировать нужно всю продукцию, которая производится на территории Российской федерации, есть государственные стандарты, а есть ваши собственные. В первом случае можно получить сертификат ГОСТ, и во втором оформить ТУ. В любом случае я бы посоветовал вам обратится к профессионалам, я обращаюсь в эту компанию https://eustce.com/
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