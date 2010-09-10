Арбитражные споры в сфере строительства

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Арбитражные споры в сфере строительства

Сообщение Sumail » 09 авг 2019, 03:10

Друзья, среди вас есть люди которые занимаются арбитражными споры в сфере строительства? Или возможно вы знаете к кому можно обратиться? Заранее спасибо.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Арбитражные споры в сфере строительства

Сообщение Dendi1 » 09 авг 2019, 20:54

Я вообще я думаю что абсолютно любой судебный орган может заниматься такими делами.
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Арбитражные споры в сфере строительства

Сообщение oleg2002209 » 11 минут назад

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