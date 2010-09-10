Арбитражные споры в сфере строительства
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Арбитражные споры в сфере строительства
Друзья, среди вас есть люди которые занимаются арбитражными споры в сфере строительства? Или возможно вы знаете к кому можно обратиться? Заранее спасибо.
Re: Арбитражные споры в сфере строительства
Я вообще я думаю что абсолютно любой судебный орган может заниматься такими делами.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 79
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Арбитражные споры в сфере строительства
По тематике ветки форума могу порекомендовать вам эту компанию https://tretejskij-sud66.ru . У моего одного хорошего знакомого не так давно была похожая ситуация. Ребята с этой компанией оперативно и качественно разрешили все вопросы - результатом он остался доволен. Там работают одни профессионалы.
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