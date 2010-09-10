Поломался кузов
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Поломался кузов
Всем привет, у меня вот буквально два дня назад случилась очень серьезная авария, и в последствии пострадал только кузов, но теперь мне нужно найти профессионалов, которые профессионально этим занимаются, и я очень надеюсь что вы мне поможете в этом вопросе.
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