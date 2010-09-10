Поломался кузов

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Поломался кузов

Сообщение Noone » 34 минуты назад

Всем привет, у меня вот буквально два дня назад случилась очень серьезная авария, и в последствии пострадал только кузов, но теперь мне нужно найти профессионалов, которые профессионально этим занимаются, и я очень надеюсь что вы мне поможете в этом вопросе.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 0 гостей