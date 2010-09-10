Поломался кузов

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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Поломался кузов

Сообщение Noone » Вчера, 03:11

Всем привет, у меня вот буквально два дня назад случилась очень серьезная авария, и в последствии пострадал только кузов, но теперь мне нужно найти профессионалов, которые профессионально этим занимаются, и я очень надеюсь что вы мне поможете в этом вопросе.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Поломался кузов

Сообщение Meran » Сегодня, 12:20

вот что-то вообще ни когда не слышал о таких фирмах которые работают в этой сфере, если что-то узнаю, обязательно сообщу.
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