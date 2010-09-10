Поломался кузов
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Поломался кузов
Всем привет, у меня вот буквально два дня назад случилась очень серьезная авария, и в последствии пострадал только кузов, но теперь мне нужно найти профессионалов, которые профессионально этим занимаются, и я очень надеюсь что вы мне поможете в этом вопросе.
Re: Поломался кузов
вот что-то вообще ни когда не слышал о таких фирмах которые работают в этой сфере, если что-то узнаю, обязательно сообщу.
Re: Поломался кузов
Если у нас какие то неполадки с машиной то мы всегда обращаемся в arg service http://arg-service.ru/ у них очень широкий спектр предоставляемых услуг. К ним как не приедешь всегда вежливый персонал,мастера быстро находят проблему и так же быстро устраняют,машина едет как новенькая,вообщем рекомендую вам туда съездить все сделают красиво)
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