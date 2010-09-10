Поломался кузов

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Поломался кузов

Сообщение Noone » 09 авг 2019, 03:11

Всем привет, у меня вот буквально два дня назад случилась очень серьезная авария, и в последствии пострадал только кузов, но теперь мне нужно найти профессионалов, которые профессионально этим занимаются, и я очень надеюсь что вы мне поможете в этом вопросе.
Вернуться к началу
Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Поломался кузов

Сообщение Meran » 10 авг 2019, 12:20

вот что-то вообще ни когда не слышал о таких фирмах которые работают в этой сфере, если что-то узнаю, обязательно сообщу.
Вернуться к началу
BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Поломался кузов

Сообщение BlackFury » Сегодня, 05:00

Если у нас какие то неполадки с машиной то мы всегда обращаемся в arg service http://arg-service.ru/ у них очень широкий спектр предоставляемых услуг. К ним как не приедешь всегда вежливый персонал,мастера быстро находят проблему и так же быстро устраняют,машина едет как новенькая,вообщем рекомендую вам туда съездить все сделают красиво)
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 0 гостей