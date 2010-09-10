Сообщение Dendi1 » 33 минуты назад

Привет, вот хочу пойти на курсы психологии, мне это интересно и хочу большего познать в этой науки, так как я чувствую, что это мое и хочу помогать людям, вдруг вы знаете такие курсы напишите.