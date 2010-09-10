Курсы психологии

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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Курсы психологии

Сообщение Dendi1 » Сегодня, 03:12

Привет, вот хочу пойти на курсы психологии, мне это интересно и хочу большего познать в этой науки, так как я чувствую, что это мое и хочу помогать людям, вдруг вы знаете такие курсы напишите.
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Курсы психологии

Сообщение oleg2002209 » 10 минут назад

Затрудняюсь тебе ответить сразу, Я ранее тоже сталкивался с данным вопросом, постараюсь тебе ответить сегодня.
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