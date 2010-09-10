Курсы психологии
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Курсы психологии
Привет, вот хочу пойти на курсы психологии, мне это интересно и хочу большего познать в этой науки, так как я чувствую, что это мое и хочу помогать людям, вдруг вы знаете такие курсы напишите.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 78
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Курсы психологии
Затрудняюсь тебе ответить сразу, Я ранее тоже сталкивался с данным вопросом, постараюсь тебе ответить сегодня.
Re: Курсы психологии
Привет, недавно как раз прошла курсы психологии вот здесь https://artforintrovert.ru осталась очень довольна от пройденного курса.За такое короткое время получила очень много интересной и познавательной информации,теперь буду обязательно проверять все методы в жизни. Стоимость курса кстати совсем недорогая,за такое и денег не жалко отдать
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