Как оформить договор лизинга?

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Как оформить договор лизинга?

Сообщение Meran » 32 минуты назад

Ребят, хочу себе взять автомобиль в лизинг на несколько лет, ну а потом возможно и выкуплю, но для этого мне нужно оформить договор лизинга, но вот как его оформить я к сожалению не знаю. Поэтому ребят, кто знает к кому можно обратиться в такой ситуации, подскажите мне, я буду очень благодарен.
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