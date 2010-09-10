Как оформить договор лизинга?

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Как оформить договор лизинга?

Сообщение Meran » 09 авг 2019, 03:13

Ребят, хочу себе взять автомобиль в лизинг на несколько лет, ну а потом возможно и выкуплю, но для этого мне нужно оформить договор лизинга, но вот как его оформить я к сожалению не знаю. Поэтому ребят, кто знает к кому можно обратиться в такой ситуации, подскажите мне, я буду очень благодарен.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Как оформить договор лизинга?

Сообщение BlackFury » 09 авг 2019, 06:30

Ну и вопрос вы задали, а мы откуда должны знать как оформлять этот договор, это вам нужно обратиться к специалистам.
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parma
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25

Re: Как оформить договор лизинга?

Сообщение parma » Вчера, 22:20

Лизинг авто https://hapai.kiev.ua/ru сегодня становится очень популярным. Эта услуга позволяет взять в аренду машину своей мечты на долгосрочный период с последующим выкупом. Отличный автопарк, загляните!
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