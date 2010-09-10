Сообщение Meran » 09 авг 2019, 03:13

Ребят, хочу себе взять автомобиль в лизинг на несколько лет, ну а потом возможно и выкуплю, но для этого мне нужно оформить договор лизинга, но вот как его оформить я к сожалению не знаю. Поэтому ребят, кто знает к кому можно обратиться в такой ситуации, подскажите мне, я буду очень благодарен.