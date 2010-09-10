Как оформить договор лизинга?
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Как оформить договор лизинга?
Ребят, хочу себе взять автомобиль в лизинг на несколько лет, ну а потом возможно и выкуплю, но для этого мне нужно оформить договор лизинга, но вот как его оформить я к сожалению не знаю. Поэтому ребят, кто знает к кому можно обратиться в такой ситуации, подскажите мне, я буду очень благодарен.
Re: Как оформить договор лизинга?
Ну и вопрос вы задали, а мы откуда должны знать как оформлять этот договор, это вам нужно обратиться к специалистам.
Re: Как оформить договор лизинга?
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