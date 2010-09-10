Какой вы брали ламинат?

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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Какой вы брали ламинат?

Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 03:15

Здравствуйте уважаемые посетители этого форума, мне вот срочно понадобился сервис, который занимается поставкой ламинат от производителя. И что бы не пожалеть в своем выборе, я обратился к вам в надежде, что вы мне поможете найти такой сервис. Буду вам очень признателен.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Какой вы брали ламинат?

Сообщение BlackFury » Сегодня, 04:25

Ну я тоже недавно делал ремонт, по поводу ламината, честно не помню как называется фирма, но он оказался очень качественный, брали в обычном строй магазине.
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