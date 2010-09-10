Какой вы брали ламинат?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 77
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Какой вы брали ламинат?
Здравствуйте уважаемые посетители этого форума, мне вот срочно понадобился сервис, который занимается поставкой ламинат от производителя. И что бы не пожалеть в своем выборе, я обратился к вам в надежде, что вы мне поможете найти такой сервис. Буду вам очень признателен.
Re: Какой вы брали ламинат?
Ну я тоже недавно делал ремонт, по поводу ламината, честно не помню как называется фирма, но он оказался очень качественный, брали в обычном строй магазине.
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