Лечение простатита
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Лечение простатита
Всем доброго времени суток! У меня возникло подозрение на то что у меня появился простатит, и если не дай бог это окажется правдой, то какие методы лечение вы знаете, будет очень интересно почитать ваши ответы, заранее спасибо.
Re: Лечение простатита
Ну это вам не нам нужно обращаться а к врачам, которые разбираются в этой проблеме, а я лишь могу пожелать скорейшего выздоровления.
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