Лечение простатита

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Лечение простатита

Сообщение Sumail » 31 минуту назад

Всем доброго времени суток! У меня возникло подозрение на то что у меня появился простатит, и если не дай бог это окажется правдой, то какие методы лечение вы знаете, будет очень интересно почитать ваши ответы, заранее спасибо.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Лечение простатита

Сообщение Dendi1 » 30 минут назад

Ну это вам не нам нужно обращаться а к врачам, которые разбираются в этой проблеме, а я лишь могу пожелать скорейшего выздоровления.
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