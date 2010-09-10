Лечение простатита

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Лечение простатита

Сообщение Sumail » 09 авг 2019, 06:28

Всем доброго времени суток! У меня возникло подозрение на то что у меня появился простатит, и если не дай бог это окажется правдой, то какие методы лечение вы знаете, будет очень интересно почитать ваши ответы, заранее спасибо.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Лечение простатита

Сообщение Dendi1 » 09 авг 2019, 06:29

Ну это вам не нам нужно обращаться а к врачам, которые разбираются в этой проблеме, а я лишь могу пожелать скорейшего выздоровления.
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Лечение простатита

Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 05:10

Прежде чем лечить простатит, нужно установить его стадию.. Чем сложнее ситуация, тем дольше и сложнее его лечить. Я могу предложить вам портал, на котором рассказано а причинах, симптомах и лечению простатита http://prostatit.ru.net
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