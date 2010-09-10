Недвижимость в ипотеку

Обсуждение законодательства по недвижимости. Оформление сделок. Практические советы по применению. Ипотека.

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Генна
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 10:41

Недвижимость в ипотеку

Сообщение Генна » Сегодня, 10:12

Кто брал недвижимость в ипотеку, подскажите как правильно выбрать условия? Как проходит оформления кредитной ипотеки? Стоит ли вообще на такое соглашаться?
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