Недвижимость в ипотеку
Обсуждение законодательства по недвижимости. Оформление сделок. Практические советы по применению. Ипотека.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Недвижимость в ипотеку
Кто брал недвижимость в ипотеку, подскажите как правильно выбрать условия? Как проходит оформления кредитной ипотеки? Стоит ли вообще на такое соглашаться?
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