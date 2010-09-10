Ремонт ванной комнаты
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Ремонт ванной комнаты
Друзья, здравствуйте, расскажите, как у вас по ценам при ремонте ванной получалось? Включая технику, раковину, плитку.
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
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Re: Ремонт ванной комнаты
Раковину и технику смотрите на свое усмотрение: кому-то надо шире, кому-то технику надо сенсорную, а кому-то и механической хватает. По плитке могу сказать точно, что за долларов 70-80 можно спокойно взять на 5-6 метров, вот даже если тут покупать. Но опять же: тут всё сугубая индвидуальщина, зависящая от вкуса.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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