Ремонт ванной комнаты

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gosbon74
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 30 июл 2019, 00:53

Ремонт ванной комнаты

Сообщение gosbon74 » 57 минут назад

Друзья, здравствуйте, расскажите, как у вас по ценам при ремонте ванной получалось? Включая технику, раковину, плитку.
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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Re: Ремонт ванной комнаты

Сообщение staspavlov777 » 52 минуты назад

Раковину и технику смотрите на свое усмотрение: кому-то надо шире, кому-то технику надо сенсорную, а кому-то и механической хватает. По плитке могу сказать точно, что за долларов 70-80 можно спокойно взять на 5-6 метров, вот даже если тут покупать. Но опять же: тут всё сугубая индвидуальщина, зависящая от вкуса.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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