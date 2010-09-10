Смартфоны с NFC

Обсуждения качества связи операторов мобильной связи в Рязани и области. Тарифы. Обсужденеие моделей телефонов, смартфонов. Прошивки, программы, отзывы владельцев.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Смартфоны с NFC

Сообщение Buneyaz » 29 минут назад

Насколько у нас в стране распространнена технология NFC и есть ли смысл покупать смартфон с этой функцией? Если да, то какой посоветуете? И какая цена на смартфоны с NFC является нормальной, т.е. минимальная цена при которой функция будет работать корректно? Какие можете посоветовать бюджетные модели стоимостью до 20 тыс. рублей?
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