Смартфоны с NFC
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Смартфоны с NFC
Насколько у нас в стране распространнена технология NFC и есть ли смысл покупать смартфон с этой функцией? Если да, то какой посоветуете? И какая цена на смартфоны с NFC является нормальной, т.е. минимальная цена при которой функция будет работать корректно? Какие можете посоветовать бюджетные модели стоимостью до 20 тыс. рублей?
Re: Смартфоны с NFC
Откровенно скажу, что такая технология мало известна и мало кто пользуется. Если хотите более подробнее узнать об этом, то рекомендую ресурс, на котором посмотрел полный обзор в прямом и переносном смысле слова на такой гаджет https://mobila.guru/obzori/samsung/obzor-samsung-galaxy-a3/. Увидел здесь не только положительные стороны, но и минусы, которые скрывают другие источники. Советую посетить и понять нужная "вещь" или нет, а после уже делайте покупку.
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