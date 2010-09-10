Смартфоны с NFC

Обсуждения качества связи операторов мобильной связи в Рязани и области. Тарифы. Обсужденеие моделей телефонов, смартфонов. Прошивки, программы, отзывы владельцев.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Смартфоны с NFC

Сообщение Buneyaz » 09 авг 2019, 23:38

Насколько у нас в стране распространнена технология NFC и есть ли смысл покупать смартфон с этой функцией? Если да, то какой посоветуете? И какая цена на смартфоны с NFC является нормальной, т.е. минимальная цена при которой функция будет работать корректно? Какие можете посоветовать бюджетные модели стоимостью до 20 тыс. рублей?
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Baanse
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 05 июл 2019, 13:07

Re: Смартфоны с NFC

Сообщение Baanse » 18 сен 2019, 16:26

Откровенно скажу, что такая технология мало известна и мало кто пользуется. Если хотите более подробнее узнать об этом, то рекомендую ресурс, на котором посмотрел полный обзор в прямом и переносном смысле слова на такой гаджет https://mobila.guru/obzori/samsung/obzor-samsung-galaxy-a3/. Увидел здесь не только положительные стороны, но и минусы, которые скрывают другие источники. Советую посетить и понять нужная "вещь" или нет, а после уже делайте покупку.
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Стасик
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 08 авг 2019, 16:57

Re: Смартфоны с NFC

Сообщение Стасик » Сегодня, 11:49

Обратите и вы внимание на рейтинг игровых наушников здесь https://apptoday.ru/publication/naushniki-i-garnitury предложены. Вам точно могу сказать что останетесь довольны результатом.
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