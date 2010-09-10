Смартфоны с NFC
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Смартфоны с NFC
Насколько у нас в стране распространнена технология NFC и есть ли смысл покупать смартфон с этой функцией? Если да, то какой посоветуете? И какая цена на смартфоны с NFC является нормальной, т.е. минимальная цена при которой функция будет работать корректно? Какие можете посоветовать бюджетные модели стоимостью до 20 тыс. рублей?
- sasha@vera
- Гость RZN.info
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42
Re: Смартфоны с NFC
ТакС, это век прошлый, как понимаю.
Сейчас, судя по тому, что пишут продвинутые дяди и тети, появились такие крутые https://apptoday.ru/publication/smartfo ... kh-novinok новинки смартфонов 2020, что переплюнут любой NFC, с его уже второй свежести технологией.,..Попробуйте посмотреть.
Сейчас, судя по тому, что пишут продвинутые дяди и тети, появились такие крутые https://apptoday.ru/publication/smartfo ... kh-novinok новинки смартфонов 2020, что переплюнут любой NFC, с его уже второй свежести технологией.,..Попробуйте посмотреть.
Re: Смартфоны с NFC
Если человек привык расплачиваться наличкой, то, в принципе, не вижу смысла ориентироваться на наличии модуля NFC, когда смартфон выбираешь. У меня знакомые настояли, чтобы их бабушка-пенсионер освоила смартфон (они живут в другом городе, хотели созваниваться по вайберу, показывать внука), заодно привязали карточку и показали как пользоваться бесконтактной оплатой. Она в восторге полном: объясняет, что так гигиеничнее, хотя подозревают, что ей просто нравится себя чувствовать продвинутой
Родители хотели, чтобы из меня вышел толк. Так и получилось: толк вышел, бестолочь осталась
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