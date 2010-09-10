Смартфоны с NFC

Обсуждения качества связи операторов мобильной связи в Рязани и области. Тарифы. Обсужденеие моделей телефонов, смартфонов. Прошивки, программы, отзывы владельцев.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Смартфоны с NFC

Сообщение Buneyaz » 09 авг 2019, 23:38

Насколько у нас в стране распространнена технология NFC и есть ли смысл покупать смартфон с этой функцией? Если да, то какой посоветуете? И какая цена на смартфоны с NFC является нормальной, т.е. минимальная цена при которой функция будет работать корректно? Какие можете посоветовать бюджетные модели стоимостью до 20 тыс. рублей?
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sasha@vera
Гость RZN.info
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42

Re: Смартфоны с NFC

Сообщение sasha@vera » 10 янв 2020, 13:22

ТакС, это век прошлый, как понимаю.
Сейчас, судя по тому, что пишут продвинутые дяди и тети, появились такие крутые https://apptoday.ru/publication/smartfo ... kh-novinok новинки смартфонов 2020, что переплюнут любой NFC, с его уже второй свежести технологией.,..Попробуйте посмотреть.
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Norikon
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 26 апр 2016, 23:05

Re: Смартфоны с NFC

Сообщение Norikon » 08 апр 2020, 03:46

Если человек привык расплачиваться наличкой, то, в принципе, не вижу смысла ориентироваться на наличии модуля NFC, когда смартфон выбираешь. У меня знакомые настояли, чтобы их бабушка-пенсионер освоила смартфон (они живут в другом городе, хотели созваниваться по вайберу, показывать внука), заодно привязали карточку и показали как пользоваться бесконтактной оплатой. Она в восторге полном: объясняет, что так гигиеничнее, хотя подозревают, что ей просто нравится себя чувствовать продвинутой
Родители хотели, чтобы из меня вышел толк. Так и получилось: толк вышел, бестолочь осталась :lol:
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 203
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Смартфоны с NFC

Сообщение Алексей Кобзарь » Вчера, 23:40

Меня настолько зацепили новинки от Xiaomi, нашел статью https://krasnodarmedia.su/news/949651/?from=76 в которой собраны самые топовые вещи и понял, что это лидер всех продаж. Я с телефоном от Xiaomi вообще проблем не знаю, всегда работает отлично и не барахлит батарея. Видно, что качество и доступность, это залог бренда, на который скоро перейдет весь мир.
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