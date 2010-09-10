Сообщение Norikon » 08 апр 2020, 03:46

Если человек привык расплачиваться наличкой, то, в принципе, не вижу смысла ориентироваться на наличии модуля NFC, когда смартфон выбираешь. У меня знакомые настояли, чтобы их бабушка-пенсионер освоила смартфон (они живут в другом городе, хотели созваниваться по вайберу, показывать внука), заодно привязали карточку и показали как пользоваться бесконтактной оплатой. Она в восторге полном: объясняет, что так гигиеничнее, хотя подозревают, что ей просто нравится себя чувствовать продвинутой