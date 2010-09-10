магазин корректоров осанки

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Danieloxype
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 01 авг 2019, 18:17

магазин корректоров осанки

Сообщение Danieloxype » Сегодня, 18:06

Корректор осанки http://c.twnt.ru/vcAg
Производится модель из эластичных материалов, что помогает ей надежно закрепляться на человеческом теле, не позволяя сутулиться. К основанию корсета крепится пара лямок так же, как и у рюкзака, и один пояс. Последний оборудован липучками, регулирующими размеры изделия.
Имеет удобную эргономичную форму, а его вес незначителен.
Подобные свойства позволяют носить изделие под одеждой на протяжении всего дня и не испытывать при этом дискомфорта. Материалы, используемые для создания модели, легко стираются, не растягиваются со временем, не вызывают раздражения на коже.


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