Диагностика генератора

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Malishev_Vity
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:01

Диагностика генератора

Сообщение Malishev_Vity » 12 авг 2019, 15:44

Нужно сделать диагностику генератора, есть у вас нормальные мастера??
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Диагностика генератора

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 15:58

Вот эти ребята https://remont-starter.by/diagnostika-generatora/ помогли мне в прошлом месяце. У меня тоже были проблемы с генератором, думал уже, что нужно будет его полностью менять, но мастера провели диагностику и у них получилось, его отремонтировать. За работу, вяли не много, плюс гарантию дали.
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