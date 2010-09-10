Диагностика генератора
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:01
Диагностика генератора
Нужно сделать диагностику генератора, есть у вас нормальные мастера??
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Диагностика генератора
Вот эти ребята https://remont-starter.by/diagnostika-generatora/ помогли мне в прошлом месяце. У меня тоже были проблемы с генератором, думал уже, что нужно будет его полностью менять, но мастера провели диагностику и у них получилось, его отремонтировать. За работу, вяли не много, плюс гарантию дали.
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