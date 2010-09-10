Сообщение Hiper » Сегодня, 17:14

Я вообще тоже про это читал. Сколько у тебя уже такие панели стоят? Есть ли какие-то проблемы с ними? Сколько ты платишь за электричество после отопления такими панелями? Еще интересует, какие панели, конкретно ты ставил? Сколько панелей ты используешь?