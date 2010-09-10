Инфракрасные обогреватели
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
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Инфракрасные обогреватели
Интересует вопрос по таким обогревателям, планирую на дачу такие покупать, т.к. там нет возможности провести газ, плюс водяная система отопления там не будет работать, потому что живем зимой на даче не постоянно, соответственно систему отопления банально переморозит.
Re: Инфракрасные обогреватели
Конкретно для обогрева жилья такие инфракрасные панели запустить можно, там есть возможность посмотреть все варианты. Вообще я бы тебе порекомендовал брать длинноволновые инфракрасные панели, можешь посмотреть Никатэн, я сам ими пользуюсь, такие панели обогревают хорошо и электричества тратят не много
Re: Инфракрасные обогреватели
Но насколько я понимаю, там есть некоторые варианты которые по разному работают, почему ты именно длинноволновые панели рекомендуешь? Насколько они выгоднее получаются, чем другие варианты, есть же и кварцевые и керамические и другие обогреватели.
Re: Инфракрасные обогреватели
Смотри, прежде всего у длинноволновых обогревателей, таких как Никатэн нет проблем например с тем, что например будет болеть голова от включения таких панелей. У коротковолновиков, типа кварцевых обогревателей большая биопроникающая способность, поэтому постоянно отапливаться ими это не комфортно. По характеристикам на краснодар.никатэн.рф посмотреть можешь.
Re: Инфракрасные обогреватели
Я вообще тоже про это читал. Сколько у тебя уже такие панели стоят? Есть ли какие-то проблемы с ними? Сколько ты платишь за электричество после отопления такими панелями? Еще интересует, какие панели, конкретно ты ставил? Сколько панелей ты используешь?
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