Сообщение Oliver » 12 сен 2019, 16:06

Больше года уже, зиму мы с ними пережили, могу тебе сказать, что стоимость электричества не так уж и сильно выросло, Я ставил панели мощностью 330 Вт и 500 Вт причем несколько таких панелей. Как я тебе уже писал, расчет мне делали ребята из Никатэн, они посчитали количество и марки панелей.