Инфракрасные обогреватели

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Инфракрасные обогреватели

Сообщение Oliver » Сегодня, 16:57

Тут вопрос в том, что панель +- выдает ровно столько тепла сколько потребляет энергии (копейки на потери считать не будем) Так что скорость нагрева у них не такая большая, но сама панель тепло потом отдает долго. Это если про длинноволновые инфракрасные обогреватели говорить, у коротковолновых все по-другому.
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