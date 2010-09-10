Сообщение Oliver » Сегодня, 16:57

Тут вопрос в том, что панель +- выдает ровно столько тепла сколько потребляет энергии (копейки на потери считать не будем) Так что скорость нагрева у них не такая большая, но сама панель тепло потом отдает долго. Это если про длинноволновые инфракрасные обогреватели говорить, у коротковолновых все по-другому.