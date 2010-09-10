Инфракрасные обогреватели
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Инфракрасные обогреватели
Тут вопрос в том, что панель +- выдает ровно столько тепла сколько потребляет энергии (копейки на потери считать не будем) Так что скорость нагрева у них не такая большая, но сама панель тепло потом отдает долго. Это если про длинноволновые инфракрасные обогреватели говорить, у коротковолновых все по-другому.
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