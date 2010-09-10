Инфракрасные обогреватели

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Инфракрасные обогреватели

Сообщение Oliver » 01 май 2022, 16:57

Тут вопрос в том, что панель +- выдает ровно столько тепла сколько потребляет энергии (копейки на потери считать не будем) Так что скорость нагрева у них не такая большая, но сама панель тепло потом отдает долго. Это если про длинноволновые инфракрасные обогреватели говорить, у коротковолновых все по-другому.
Вернуться к началу
Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Re: Инфракрасные обогреватели

Сообщение Hiper » 26 июл 2022, 10:25

Так они же дарят терморегулятор в подарок, у них даже на сайте это написано, так что никаких проблем у вас не будет, терморегулятор можно будет просто вставить в розетку. Кроме того, там можно посмотреть варианты в том числе по мощностям панелей, а также и по моделям терморегуляторов, хотя те, что они дарят неплохие.
Вернуться к началу
Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Инфракрасные обогреватели

Сообщение Oliver » Вчера, 23:05

Это зависит от того какой терморегулятор. Если что, то внутрирозеточный терморегулятор будет стоить даже дороже настенного, и не факт, что дарят там именно его. А настенный терморегулятор - это удобная штука, у меня у самого все панели как раз на такие терморегуляторы завязаны по одному терморегулятору на каждый этаж дома.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Ремонт и отделка помещений»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей