Инфракрасные обогреватели
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Инфракрасные обогреватели
Тут вопрос в том, что панель +- выдает ровно столько тепла сколько потребляет энергии (копейки на потери считать не будем) Так что скорость нагрева у них не такая большая, но сама панель тепло потом отдает долго. Это если про длинноволновые инфракрасные обогреватели говорить, у коротковолновых все по-другому.
Re: Инфракрасные обогреватели
Так они же дарят терморегулятор в подарок, у них даже на сайте это написано, так что никаких проблем у вас не будет, терморегулятор можно будет просто вставить в розетку. Кроме того, там можно посмотреть варианты в том числе по мощностям панелей, а также и по моделям терморегуляторов, хотя те, что они дарят неплохие.
Re: Инфракрасные обогреватели
Это зависит от того какой терморегулятор. Если что, то внутрирозеточный терморегулятор будет стоить даже дороже настенного, и не факт, что дарят там именно его. А настенный терморегулятор - это удобная штука, у меня у самого все панели как раз на такие терморегуляторы завязаны по одному терморегулятору на каждый этаж дома.
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