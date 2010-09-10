Сообщение Hiper » 26 июл 2022, 10:25

Так они же дарят терморегулятор в подарок, у них даже на сайте это написано, так что никаких проблем у вас не будет, терморегулятор можно будет просто вставить в розетку. Кроме того, там можно посмотреть варианты в том числе по мощностям панелей, а также и по моделям терморегуляторов, хотя те, что они дарят неплохие.