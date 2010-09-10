Инфракрасные обогреватели
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Инфракрасные обогреватели
Тут вопрос в том, что панель +- выдает ровно столько тепла сколько потребляет энергии (копейки на потери считать не будем) Так что скорость нагрева у них не такая большая, но сама панель тепло потом отдает долго. Это если про длинноволновые инфракрасные обогреватели говорить, у коротковолновых все по-другому.
Re: Инфракрасные обогреватели
Так они же дарят терморегулятор в подарок, у них даже на сайте это написано, так что никаких проблем у вас не будет, терморегулятор можно будет просто вставить в розетку. Кроме того, там можно посмотреть варианты в том числе по мощностям панелей, а также и по моделям терморегуляторов, хотя те, что они дарят неплохие.
Re: Инфракрасные обогреватели
Это зависит от того какой терморегулятор. Если что, то внутрирозеточный терморегулятор будет стоить даже дороже настенного, и не факт, что дарят там именно его. А настенный терморегулятор - это удобная штука, у меня у самого все панели как раз на такие терморегуляторы завязаны по одному терморегулятору на каждый этаж дома.
Re: Инфракрасные обогреватели
Да,конечно, причем можно будет посмотреть варианты в том числе и другие разновидности терморегуляторов, то есть для работ с такими панелями подойдет любой обогреватель, который может работать с инфракрасными системами отопления. Таких терморегуляторов много и они потом сэкономят вам денег на эксплуатации.
Re: Инфракрасные обогреватели
На самом деле да, там прямо на сайте у них можно различные модели посмотреть по терморегулятором. Плюс с панелями Никатэн может работать любой термолрегулятор, который работает с инфракрасным отоплением. Ну и никто не запрещает вам использовать такую панель именно как обогреватель, просто включая ее в розетку.
Re: Инфракрасные обогреватели
Можно отдельно взять, в принципе. А так панель эту можно использовать и как обыкновенный обогреватель, в принципе, то есть там можно будет просто вставляете ее в розетку и все, да, энергопотребление будет чуть выше чем при использовании терморегулятора, но греть она будет также хорошо.
Re: Инфракрасные обогреватели
Ну, кстати, не самый плохой вариант, особенно с учетом того, что там есть разного рода системы управления обогревателем, правда, как тут верно уже было замечено, они продаются отдельно, т.к. сама инф ракрасная панель Никатэн имеет возможность только включаться и выключаться.
Re: Инфракрасные обогреватели
Я не считаю чем-то плохим внешний терморегулятор, прежде всего потому, что посредством внешнего терморегулятора лучше улавливается температура в помещении, а значит более точно идут и циклы работы отопительного прибора, в данном случае панели Никатэн.
Re: Инфракрасные обогреватели
Да их сейчас множество, бери, да устанавливай какой хочешь. У нас изначально был в розктку, сейчас настенный, на который все эти панели заведены. А тск она простая и в этой простоте как раз и кроется ее надежность, кстати.
Re: Инфракрасные обогреватели
Так даже если посмотреть, они иногда продаются уже в комплекте с терморегулятором. Никатэн же на всех крупных маркетплейсах присутствуют, и там в том числе и доставку удобно заказывать. Например, я вот только что посмотрел варианты, у меня можно заказать эти панели и завтра-послезавтра их привезут.
Re: Инфракрасные обогреватели
Можно было посмотреть варианты, соответственно можно было все купить и установить, сейчас, учитывая по стоимости панелей там, если через маркетплейсы брать, то попадаешь и на бесплатную доставку. Соответственно можно получить все быстрее и дешевле.
Re: Инфракрасные обогреватели
Так у них всегда нормальные условия по доставке были, причем там можно даже теплотехнический расчет заказать, я много где и в коммерческой недвижимости эти панели видел. Для югов самое то.
Re: Инфракрасные обогреватели
Да, можно будет посмотреть, так что можно будет все купить на тех же маркетплейсах, то есть можно будет воспользоваться какой-либо скидкой. А скидок распродаж и т.п. сейчас более чем много. Есть разные варианты. На маркетплейсах сейчас есть рассрочки и т.п.
Re: Инфракрасные обогреватели
Никатэн делают все качественно, панель со временем не теряет своих свойств. Даже цвет самих панелей не меняется, тем более, что там дается на панели хорошая гарантия. По гарантиям у меня проблем не было, пользоваться ими не приходилось.
Re: Инфракрасные обогреватели
Панели Никатэн, конечно, крайне удобные. Все потому что там у них есть варианты по монтажу как в качестве основных систем отопления, так и в качестве точечного обогрева. Как обогреватель они также могут использоваться. Причем все может вставляться в розетку.
Re: Инфракрасные обогреватели
Можно у них подобрать разные панели, к тому же можно будет все посмотреть. Тем более что выбор там большой, и т.к. они торгуются на маркетплейсах, там есть все необходимое, соответственно можно купить панель и вместе с терморегулятором.
Re: Инфракрасные обогреватели
Конечно, можно всё изучить и без проблем приобрести. Варианты очень удобные, панели работают стабильно. У меня они в использовании уже несколько лет, и никаких нареканий нет. Берите то, что вам подходит!
Re: Инфракрасные обогреватели
Там можно было все рассмотреть и выбрать подходящие панели для любого помещения, обеспечив как обогрев всего пространства, так и точечный подогрев. Это и есть основное преимущество панелей Никатэн.
Вернуться в «Ремонт и отделка помещений»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость