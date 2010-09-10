Пленка на авто
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Пленка на авто
Здравствуйте, недавно у соседа преобразилась машина в лучшую сторону. Говорит что это не покраска а оклеил машину пленкой, я тоже так хочу. Подскажите пожалуйста где можно купить такую?
Re: Пленка на авто
Привет! может вам надо найти форум по назначению? тут вы будете долго дожидаться ответа, и не факт что дождетесь. Если бы у меня был ответ конечно обсудили бы с вами эту тему. Лучше читайте отзывы в интернете, хотя и они бывают подкупными.
Re: Пленка на авто
Здравствуйте Если вы попали в аварию И вам нужно замена ппленки то в таком случае к вам нужно обращаться только профессионал так как замену пленки качественно, не сможет провести обычный человек, во-первых нужно будет подбирать Ту самую пленку которая подойдет к вашему кузову нужно будет менять пленку, я лично могу вам посоветовать эту компанию, которая вам все сделает очень быстро и качественно http://avtopokras24.ru
3 сообщения • Страница 1 из 1
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