Курсы английского

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Курсы английского

Сообщение Sumail » 55 минут назад

Привет, сейчас английский язык очень нужный и я решил сдать своего сына в специальную школу где изучают англ.яз, но вот только не знаю, куда сдать, так как вариантов много, а вот где эффективней учат не знаю, вдруг вы , что-то знаете напишите мне.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость