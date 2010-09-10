Сообщение Sumail » 55 минут назад

Привет, сейчас английский язык очень нужный и я решил сдать своего сына в специальную школу где изучают англ.яз, но вот только не знаю, куда сдать, так как вариантов много, а вот где эффективней учат не знаю, вдруг вы , что-то знаете напишите мне.