Курсы английского
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Курсы английского
Привет, сейчас английский язык очень нужный и я решил сдать своего сына в специальную школу где изучают англ.яз, но вот только не знаю, куда сдать, так как вариантов много, а вот где эффективней учат не знаю, вдруг вы , что-то знаете напишите мне.
Re: Курсы английского
Привет друг, в крайнем случае можно спросить на специальных вопросниках, есть такие сайты где только спрашивают и отвечают, думаю там больше шансов.
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