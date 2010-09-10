Курсы английского

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Курсы английского

Сообщение Sumail » Вчера, 17:57

Привет, сейчас английский язык очень нужный и я решил сдать своего сына в специальную школу где изучают англ.яз, но вот только не знаю, куда сдать, так как вариантов много, а вот где эффективней учат не знаю, вдруг вы , что-то знаете напишите мне.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Курсы английского

Сообщение Dendi1 » Вчера, 21:32

Привет друг, в крайнем случае можно спросить на специальных вопросниках, есть такие сайты где только спрашивают и отвечают, думаю там больше шансов.
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Курсы английского

Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 12:33

Я тоже уже далеко не молодая и также недавно столкнулась с проблемой, где выучить английский язык. Мне посоветовали отличные курсы https://studiook.ru . Эти курсы очень хорошо усваиваются и стоят не дорого. Когда я вносила всю оплату за один раз, то мне даже сделали скидку в 10%, так что могу и вам порекомендовать их.
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