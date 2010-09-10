Нужно вывести из запоя

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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Нужно вывести из запоя

Сообщение Noone » 53 минуты назад

Привет, мой друг уже пятый день уже в запое и не может выйти, и я вот хочу ему помочь, но вот только я не знаю хорошей клиники, если вы знаете , что-то об этом случае то прошу вас напишите если вам конечно не сложно.
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