Нужно вывести из запоя

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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Нужно вывести из запоя

Сообщение Noone » Сегодня, 17:58

Привет, мой друг уже пятый день уже в запое и не может выйти, и я вот хочу ему помочь, но вот только я не знаю хорошей клиники, если вы знаете , что-то об этом случае то прошу вас напишите если вам конечно не сложно.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Нужно вывести из запоя

Сообщение Meran » Сегодня, 21:35

Лучше же просто найти такую информацию в интернете и не искать тут, мало кто вам сможет тут помочь
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