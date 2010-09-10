Нужно вывести из запоя
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Нужно вывести из запоя
Привет, мой друг уже пятый день уже в запое и не может выйти, и я вот хочу ему помочь, но вот только я не знаю хорошей клиники, если вы знаете , что-то об этом случае то прошу вас напишите если вам конечно не сложно.
Re: Нужно вывести из запоя
Лучше же просто найти такую информацию в интернете и не искать тут, мало кто вам сможет тут помочь
Re: Нужно вывести из запоя
А вы его лечить не пробовали,у нас тоже была проблема у брата с алкогольной зависимостью мы обратились в реабилитационный центр Перспектива. https://reabilitacionnyj-centr.ru/ и с первого раза нам помогли и брат слава богу пока не пьет. Попробуйте этот вариант,если уже совсем все плохо,разводитесь...
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