Сообщение Noone » Вчера, 17:58

Привет, мой друг уже пятый день уже в запое и не может выйти, и я вот хочу ему помочь, но вот только я не знаю хорошей клиники, если вы знаете , что-то об этом случае то прошу вас напишите если вам конечно не сложно.