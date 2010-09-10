Доставка цветов
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Доставка цветов
Привет,я недавно поссорился со своей девушкой и хочу помериться и решил заказать цветов, но вот только не знаю где заказать хорошие , свежие цветы, парни, если вы знаете где можно заказать сообщите.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Доставка цветов
так сейчас много фирм этим занимаются, только обратитесь лучше сразу к производителям, а не в компании которые посредники
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя