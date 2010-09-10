Доставка цветов
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Доставка цветов
Привет,я недавно поссорился со своей девушкой и хочу помериться и решил заказать цветов, но вот только не знаю где заказать хорошие , свежие цветы, парни, если вы знаете где можно заказать сообщите.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 86
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Доставка цветов
так сейчас много фирм этим занимаются, только обратитесь лучше сразу к производителям, а не в компании которые посредники
Re: Доставка цветов
Из опыта моего приятеля могу вам порекомендовать данный сервис http://cvetuly.ru Так как он уже не первый раз покупал у них цветы для своей фирме, и по его словам эти ребята очень качественно выполняют свою работу, да и скорость доставки там довольно быстрая, так что смело рекомендую вам данный сервис.
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