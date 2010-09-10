Доставка цветов

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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Доставка цветов

Сообщение Dendi1 » Вчера, 17:59

Привет,я недавно поссорился со своей девушкой и хочу помериться и решил заказать цветов, но вот только не знаю где заказать хорошие , свежие цветы, парни, если вы знаете где можно заказать сообщите.
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Доставка цветов

Сообщение oleg2002209 » Вчера, 21:38

так сейчас много фирм этим занимаются, только обратитесь лучше сразу к производителям, а не в компании которые посредники
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Доставка цветов

Сообщение Sumail » Сегодня, 11:31

Из опыта моего приятеля могу вам порекомендовать данный сервис http://cvetuly.ru Так как он уже не первый раз покупал у них цветы для своей фирме, и по его словам эти ребята очень качественно выполняют свою работу, да и скорость доставки там довольно быстрая, так что смело рекомендую вам данный сервис.
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